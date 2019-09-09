Milyonlar EYT yasası ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda EYT ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. EYT'nin gündeme gelip gelmeyeceği ise oldukça merak ediliyor. EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

Peki, 9 Eylül EYT yasası son dakika çıktı mı? Erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler