Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de zam gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki bu oranla ek ödemeli emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Emekli ek ödeme zam oranları kaç para? SGK SSK Bağkur 2020 Ocak ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar