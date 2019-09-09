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  • 09.09.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:27

Emekli ek ödeme oranları kaç para? Bağkur ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar?

Emekli ek ödeme oranları milyonlarca emekli tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Zam oranında belirleyici olacak. Memur emeklileri zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve emeklilerine yüzde 8.46 zam farkı görülüyor. Peki kaç para? SSK Bağkur ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerine de zam gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki bu oranla ek ödemeli emekli maaşı artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Emekli ek ödeme zam oranları kaç para? SGK SSK Bağkur 2020 Ocak ayı en düşük taban emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar

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