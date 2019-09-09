Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.