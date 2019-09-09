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500 kişiye iş

'nin ilk seramik ını yaparak sektörüne öncülük eden , Bozüyük'te robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisini faaliyete geçirdi. Başkanı , 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye olanağı sağlandığını söyledi.

500 kişiye iş
'nin ilk seramik ını yaparak sektörüne öncülük eden , Bozüyük'te robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisini faaliyete geçirdi. Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı sağlandığını söyledi.

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