500 kişiye iş

Türkiye'nin ilk seramik ihracatını yaparak sektörüne öncülük eden VitrA, Bilecik Bozüyük'te robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisini faaliyete geçirdi. Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı sağlandığını söyledi.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
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