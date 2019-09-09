23 milyon kişi uçtu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcuyu ağırladı. Dış hatları kullanan yolcu sayısı, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20'lik artışla 9 milyon 156 bine ulaşırken, iç hatlarda yolcu sayısı 14 milyon 346 bin olarak gerçekleşti. 8 ayda 151 bin 865 uçak iniş ve kalkış yaptı. Ağustos ayında ise 3 milyon 422 bin kişi uçtu.