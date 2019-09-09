Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül ayı içerisinde sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Yüz binden fazla takipçisi olan bir Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL 'lik bir zam geleceği belirtildi. Söz konusu iddiada Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe markalarına 5 TL zam geleceği iddia edildi. Bu arada Monte Carlo Night Blue marka sigaranın fiyatına 1.5 TL 'lik bir zam geldiği bildirildi. Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına da zam yapıldı.