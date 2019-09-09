2019-2020 öğretim yılı yeniliklerle başladı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı bugün başlıyor. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim 19 Haziran'da sona edecek. Yeni eğitim-öğretim yılı yeni düzenlemelerle başlayacak. Öğrenciler 180 gün sürecek eğitim ve öğretim yılında 3 kez ara tatil yapacak. Okullar, Kasım ve Nisan aylarında birer hafta, 1'inci sömestir sonunda da 15 gün tatile girecek. Tam gün eğitim yapan ilköğretim okullarında teneffüs süreci 15 dakikaya çıkarıldı. 12'nci sınıf öğrencilerinin,üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için test uygulaması yapılacak. Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri için kişiye özel uygulamalara yer verilecek.
KURSLARA DEVAM
Bakanlık öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak kurslar düzenlemeye devam edecek. Bu destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Okullarda hizmet veren kantin, kafeterya, büfe çay uçağı gibi işletmelerde, bu eğitim ve öğretim yılından itibaren Okul Gıdası logolu yiyecek ve içecekler satılacak. Okul Gıdası logosu olmayan gıdaların satışına izin verilmeyecek.
KAYIT DIŞI SERVİSE DİKKAT!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçları kriterlerine dikkati çekerek, "Veliler okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu. Palandöken, "Çocuklarımızın güvenliği için veliler çocuklarını okula kaydettirip servis anlaşması yaparken okul servis belgesi ve kaydı istemeli. Kayıt dışı servisler hayati tehlikelere yol açabilir" dedi.
KURSLARA DEVAM
Bakanlık öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak kurslar düzenlemeye devam edecek. Bu destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Okullarda hizmet veren kantin, kafeterya, büfe çay uçağı gibi işletmelerde, bu eğitim ve öğretim yılından itibaren Okul Gıdası logolu yiyecek ve içecekler satılacak. Okul Gıdası logosu olmayan gıdaların satışına izin verilmeyecek.
KAYIT DIŞI SERVİSE DİKKAT!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçları kriterlerine dikkati çekerek, "Veliler okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu. Palandöken, "Çocuklarımızın güvenliği için veliler çocuklarını okula kaydettirip servis anlaşması yaparken okul servis belgesi ve kaydı istemeli. Kayıt dışı servisler hayati tehlikelere yol açabilir" dedi.
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