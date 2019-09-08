Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapma düşüncesi olan vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bulunuyor. Düğün sezonu devam ederken altın alma düşüncesi olan pek çok kişi güncel çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Son dönemde yatırımcıları sevindirecek gelişmeler yaşanırken 8 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? İşte çeyrek, gram altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 443,62

Satış: 453,67

Gram altın fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...