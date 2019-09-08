Paranızı koruyun

Dolandırıcıların yeni yöntemi, kişisel veri güvenliğindeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bu kez, data hırsızlığının radarında kurye ve kargo şirketleri var. Her gün on binlerce kişiye kredi kartından, kimlik ve pasaporta kadar birçok kişisel ürün taşıyan kurye datalarının anlık satıldığı ortaya çıktı.
NASIL YAPIYORLAR?
Kurye ve kargo şirketlerinin verilerini alan dolandırıcılar, '850' ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak, "X bankasından arıyoruz. Dün teslim edilen kredi kartınız ile ilgili teknik bir hata var. Düzeltebilmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek, başta şifre olmak üzere karta ait tüm özel bilgileri alıyor. Bundan sonra da kredi kartını istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Bilgiler ya hackerler vasıtasıyla ya da içerideki elemanlar aracılığı ile ele geçiriliyor.
METİN CAN
GSM'CİLERİN OYUNU BOZULDU
GSM operatörlerinin taahhüt süresi dolduktan sonra başka bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle aboneliklerini yenileme oyunu bozuldu. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Dikkatli olun. Artık abonelik süresi bittiğinde de, tüketiciler aynı fiyat tarifesi üzerinden paket yenileme işlemi yapabilecek. GSM'cilerin oyunlarına kanmayın" dedi.
TÜRK ÇİÇEKLERİ DÜNYAYI SÜSLÜYOR
Süs bitkisi yetiştirmede iklimsel ve coğrafi açıdan avantaja sahip olan Türkiye, dinamik ve hızlı firma yapılanması ile 77 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'de süs bitkisi üretimi en fazla İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova ve Bursa'da yapılıyor. Süs bitkileri sektörü, 25 bini doğrudan olmak üzere toplam 300 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.
Betül USTA
AZ KATLARDA SİGORTA İNDİ
Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları artırıldı. Asgari prim tutarı birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek.
EKONOMİYE 171 MİLYON TL
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi. En çok gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. Ankara'da ilk 8 ayda 14 milyon liralık üretim gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 8 ayında en fazla gelir 59 milyonla konaklama hizmetlerinden sağlandı.
NASIL YAPIYORLAR?
Kurye ve kargo şirketlerinin verilerini alan dolandırıcılar, '850' ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak, "X bankasından arıyoruz. Dün teslim edilen kredi kartınız ile ilgili teknik bir hata var. Düzeltebilmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek, başta şifre olmak üzere karta ait tüm özel bilgileri alıyor. Bundan sonra da kredi kartını istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Bilgiler ya hackerler vasıtasıyla ya da içerideki elemanlar aracılığı ile ele geçiriliyor.
METİN CAN
GSM'CİLERİN OYUNU BOZULDU
GSM operatörlerinin taahhüt süresi dolduktan sonra başka bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle aboneliklerini yenileme oyunu bozuldu. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Dikkatli olun. Artık abonelik süresi bittiğinde de, tüketiciler aynı fiyat tarifesi üzerinden paket yenileme işlemi yapabilecek. GSM'cilerin oyunlarına kanmayın" dedi.
TÜRK ÇİÇEKLERİ DÜNYAYI SÜSLÜYOR
Süs bitkisi yetiştirmede iklimsel ve coğrafi açıdan avantaja sahip olan Türkiye, dinamik ve hızlı firma yapılanması ile 77 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'de süs bitkisi üretimi en fazla İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova ve Bursa'da yapılıyor. Süs bitkileri sektörü, 25 bini doğrudan olmak üzere toplam 300 bin kişiye ekmek kapısı oluyor.
Betül USTA
AZ KATLARDA SİGORTA İNDİ
Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları artırıldı. Asgari prim tutarı birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek.
EKONOMİYE 171 MİLYON TL
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi. En çok gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. Ankara'da ilk 8 ayda 14 milyon liralık üretim gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 8 ayında en fazla gelir 59 milyonla konaklama hizmetlerinden sağlandı.
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