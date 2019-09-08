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maaşı için 30 güne dikkat

ödeneği alacaklar dikkat! Başvuru süresini iyi takip edin. 30 gün geçirilirse, maaş süresi kısalır. Yeniden işsiz kalan için de ikinci kez maaş imkanı var.

İşsizlik maaşı için 30 güne dikkat
Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Bu yüzden öncelikle hatırlatalım işsizlik maaşı alabilmeniz için kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Ayrıca son 3 yılda da 600 gün priminizin olması isteniyor. Son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

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