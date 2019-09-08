İşsizlik maaşı için 30 güne dikkat

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Bu yüzden öncelikle hatırlatalım işsizlik maaşı alabilmeniz için kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Ayrıca son 3 yılda da 600 gün priminizin olması isteniyor. Son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.