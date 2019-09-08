Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren erken emeklilik yasasına ilişkin son detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis açıldığında yasanın gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlar Meclis açıldığında EYT'nin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte erken EYT hakkında son detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok." ifadelerini kullandı.