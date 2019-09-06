Her eve fiber internet Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2018 yılında 1 milyon 65 bin, bu yılın 6 ayında da 550 bin haneye 5G’yi destekleyecek fiber bağlantısı yaptıklarını belirterek, ‘Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük ediyoruz’ dedi.

Türk Telekom'da CEO görevine atanan Ümit Önal, Türk Telekom'un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Türk Telekom'un, 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle operasyonel başarısı ve artan kârlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımlarıyla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini ifade eden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı.



'EN HAZIR BİZİZ'

Türk Telekom'un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G'ye en hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal, "Yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi: "Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'dan fazlasını kapsıyor. 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız, dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta."



36.3 MİLYAR LİRA YATIRIM

2005'ten bu yana 36.3 milyar TL ile sektörün en yüksek yatırımı

En fazla aboneye hizmet eden operatör: 47 milyon abone

En yüksek fiber uzunluğu: 289 bin kilometre

Brand Finance'e göre Türkiye'nin en değerli telekom markası: 11 yıldır aralıksız

Mobilde 1800mhz ve altı frekanslarda en yüksek pay

Mobilde abone başına en yüksek spektrum kapasitesi

En yüksek fiber hane erişimi: 19.4 milyon hane

Mobilde pazar payında en hızlı artış: Son on yılda 8.5 puan artış

Mobilde numara taşımanın başladığı 2008'den bu yana en yüksek net abone kazanımı: 7.4 milyon



'VİITES BÜYÜTÜYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Fiber hane erişimini 2018 yılsonunda 18.6 milyona; 2019 ilk yarısında ise 19.4 milyonun üzerine çıkardıklarını söyledi. Ümit Önal, "Başarısı son 2.5 yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir kostrasyonla odaklanırken, hedeflere ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz" dedi.