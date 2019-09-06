Faizler tepe taklak Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından bankaların konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranlarındaki indirim furyası yine devam ediyor. Bankalar yeni kredi faiz oranlarını açıkladı.

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından bankaların konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranlarındaki indirim furyası yine devam ediyor. Kredi faiz oranlarında peş peşe son dakika indirim haberleri geliyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi beklentisi ile kredi faizlerinde indirimlerin artacağı tahmin ediliyor.

