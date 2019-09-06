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Dış açık % 61 düştü

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara indi" dedi.

Dış açık % 61 düştü
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara indi" dedi.

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