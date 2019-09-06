TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara indi" dedi.
- Ekonomi
- 06.09.2019
- Gazete
Dış açık % 61 düştü
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığı yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara indi" dedi.
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