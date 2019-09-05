Yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir? Milyonlarca emekli vatandaş arama motorlarında bu soruyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Yüz binlerce kişi emekli olma hayali kurarken, maaşının yüksek olması için yapılması gerekenleri sorgulatıyor. Peki, yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir? Emekli maaşı nasıl arttılır? İşte emekli maaşı hesaplama işlemi ve konu hakkında merak edilen detaylar...

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMANIN YOLLARI NELERDİR?

Çalışan ve emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak edip hesap yapıyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat şimdi size 1261 formülünden bahsedeceğim. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.

Haliyle alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Ancak son 3.5 yıl yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Çünkü bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.