Yetenekler Turkcell’de

Turkcell'in kariyer koçluğu sistemi sunan GNÇYTNK programına bu yıl Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun 28 bin 500 genç başvurdu. Mülakatları başarıyla tamamlayan 554 aday kamplarda yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. 152 kişi Turkcell ailesine dahil oldu.
- Ekonomi
- 05.09.2019
- Gazete
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