THY pilot arıyor Türk Hava Yolları 126 ülkede 315 kente uçarken, filosu da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484'e çıkan THY, yurt dışından da pilot arıyor.

Türk Hava Yolları 126 ülkede 315 kente uçarken, filosu da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484'e çıkan THY, yurt dışından da pilot arıyor. THY son olarak Londra'da 5-6 Eylül tarihleri arasında pilotlara yönelik roadshow (tanıtım turu) düzenleyecek. TÜM MANŞETLER