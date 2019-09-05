THY pilot arıyor

Türk Hava Yolları 126 ülkede 315 kente uçarken, filosu da her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Pilot ve pilot adayı sayısı 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 5 bin 484'e çıkan THY, yurt dışından da pilot arıyor. THY son olarak Londra'da 5-6 Eylül tarihleri arasında pilotlara yönelik roadshow (tanıtım turu) düzenleyecek.
- Ekonomi
- 05.09.2019
- Gazete
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