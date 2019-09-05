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Tarihi rekor | 8 aylık 117.2 milyar dolar

rakamları, Bakan Ruhsar Pekcan, İsmail Gülle ve Valisi Salih Ayhan’ın katılımıyla açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ise son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefi olan 182 milyar doların neredeyse yakalandığını belirterek, "Son 4 ayda, her ay en az 500 milyon dolar artış yakalarız" dedi.

Tarihi rekor
Türkiye çılar Meclisi (TİM) Ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağustos'ta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "8 aylık ihracat rakamımız da 117.2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır" dedi. Pekcan, Haziran ve Ağustos'ta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu kaydetti. TİM Başkanı İsmail Gülle ise son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefi olan 182 milyar doların neredeyse yakalandığını belirterek, "Son 4 ayda, her ay en az 500 milyon dolar artış yakalarız" dedi.

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