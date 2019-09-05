Memura zam farkı

memuru ilgilendirenkararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı.Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak 2020 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasındakihesaplanarak ödenecek.Gelecek yıl öğretim yılına hazırlık ödeneği olarakTabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek.Sözleşmelilereesnetilecek.TÜİK personeline seyahat kartı verilecek, avukatlara yol ücreti ödenecek.Sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bugün itibariyle sosyal denge tazminatı tutarıolarak ödeniyor.Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına