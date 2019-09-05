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İş sı geliri nedir? İş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir? işte detaylar...

Meslek hastalıkları ve iş larına karşı yasalarımız çalışanları koruyor. Ancak iş kazasının da bazı şartları var. Peki iş kazası geliri nedir? İş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir?, İş kazası geçiren lının ne kadar sigortalılık süresi bulunması gerekmektedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü  merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar....

İş kazası geçirene güvence

Çalışanları koruyan yasaların içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olanlar da var. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda hazırladığı metinlerle çalışanları bilgilendiriyor. İşte iş kazasıyla ilgili soruların cevapları...

İş kazası geliri nedir?
İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan ödemeye denir.

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