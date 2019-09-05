Çalışanları koruyan yasaların içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olanlar da var. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda hazırladığı metinlerle çalışanları bilgilendiriyor. İşte iş kazasıyla ilgili soruların cevapları...

İş kazası geliri nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan ödemeye denir.



