İki günde maaş Hükümetten emeklileri ve hastaları sevindiren iki güzel haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ve hak sahiplerinin hak etmiş oldukları ilk aylıklar ile birikmiş ödeme tutarlarının maaş ödeme dönemini beklemeden ödenmesine ilişkin çalışmayı tamamladı.

Hükümetten emeklileri ve hastaları sevindiren iki güzel haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ve hak sahiplerinin hak etmiş oldukları ilk aylıklar ile birikmiş ödeme tutarlarının maaş ödeme dönemini beklemeden ödenmesine ilişkin çalışmayı tamamladı. Bu çalışma kapsamında SSK emeklileri ile bunların hak sahipleri için günlük ödeme uygulamasına Ağustos ayında başladı. Ödemeler artık 4A sistemine girdikten 2 gün sonra hesaplarda olacak. SGK sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimi kolaylaştırmak için de önemli bir adım attı. Vatandaşların ödediği fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalktı. Hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bazı ürünlerde fark ücreti asgari seviyeye indi.





Hazal ATEŞ