Hız canavarı Spor otomobilleri ile tanınan Bugatti, seri üretim araçlar içinde dünyanın en hızlısı unvanına kavuştu. Markanın Chrion modeli, Almanya'da yapılan hız denemesinde saatte 490.48 kilometre hıza ulaştı.

Spor otomobilleri ile tanınan Bugatti, seri üretim araçlar içinde dünyanın en hızlısı unvanına kavuştu. Markanın Chrion modeli, Almanya'da yapılan hız denemesinde saatte 490.48 kilometre hıza ulaştı. TÜM MANŞETLER