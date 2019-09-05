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Fındıkta kota yok

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce, fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığı bildirilerek, "Fındık üreticilerimizin yanlış bilgilere itibar etmemeleri, alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önemlidir" denildi.

Fındıkta kota yok
Toprak Mahsulleri Ofisi'nce, fındık alımlarında kota uygulamasının söz konusu olmadığı bildirilerek, "Fındık üreticilerimizin yanlış bilgilere itibar etmemeleri, alım kriterlerine ve randevu sistemine uygun olarak ürünlerini teslim etmeleri halinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaklarını bilmeleri önemlidir" denildi.

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