Faizler düşüyor Konut ve ihtiyaç kredilerinde yakın zamanda indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1.49'dan yüzde 1.45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1.59'dan yüzde 1.55'e indirdi.

Konut ve ihtiyaç kredilerinde yakın zamanda indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1.49'dan yüzde 1.45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1.59'dan yüzde 1.55'e indirdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TÜM MANŞETLER