Bankalar % 7.8 büyüdü

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Temmuz sonu itibarıyla yüzde 7.8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 302 milyar 468 milyon lira arttı. Sektörün dönem net kârı 28 milyar 236 milyon lira oldu.
- Ekonomi
- 05.09.2019
- Gazete
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