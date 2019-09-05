Bankalar % 7.8 büyüdü BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Temmuz sonu itibarıyla yüzde 7.8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Temmuz sonu itibarıyla yüzde 7.8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 302 milyar 468 milyon lira arttı. Sektörün dönem net kârı 28 milyar 236 milyon lira oldu.