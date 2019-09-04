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  • 04.09.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 10:38

Son dakika: Araç sahiplerine müjde! fiyatına indirim geliyor

Son dakika haberi... in fiyatı litrede 15 kuruş inecek. En geç hafta başından itibaren gerçekleşmesi beklenen indirimin nedeni ise uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının düşmesi ve gerileyen .

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

fiyatına indirim geliyor. Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının 575 dolardan 550 dolara inmesi ve nun 5.85'lerden 5.70 altına gerilemesiyle benzin fiyatında indirim yolu göründü.

Buna göre, benzinde litre fiyatının 15 kuruş inmesi bekleniyor. İndirim en geç hafta başından itibaren pompaya yansıtılacak.

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