Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.09.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 09:18

hareketli! 4 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,35 azalışla 284,20 liradan günü tamamladı. Peki, bugün bilezik gramı, gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

Altın fiyatları ABD'nin zayıf imalat verisinin ardından artan küresel resesyon endişeleri, ABD-Çin ticaret gerilimi ve Brexit belirsizlikleri nedeniyle altı yıldan uzun sürenin zirvesine yakın yatay seyrediyor. ABD altın vadeli kontratlarının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1.552,4 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Eylül canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba günü gram altın 283,58 liradan alınırken, 283,64 liradan satılıyor.

Canlı altın fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları hareketli! 4 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri