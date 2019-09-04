Altın fiyatları ABD'nin zayıf imalat verisinin ardından artan küresel resesyon endişeleri, ABD-Çin ticaret gerilimi ve Brexit belirsizlikleri nedeniyle altı yıldan uzun sürenin zirvesine yakın yatay seyrediyor. ABD altın vadeli kontratlarının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1.552,4 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Eylül canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Eylül Çarşamba günü gram altın 283,58 liradan alınırken, 283,64 liradan satılıyor.

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