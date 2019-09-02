Sosyal güvenlik mevzuatımızda, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için tazminat hakkı bulunuyor. Ancak bu avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa, burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.
- Ekonomi
- 02.09.2019
- Gazete
3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor! Sigorta başlangıcı hangi yıldan önce olmalıdır?
Sosyal güvenlik mevzuatımızda, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. İş hayatında 3600 prim gününü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor. Peki sigorta başlangıcı hangi yıldan önce olmalıdır? Kaç yıl çalışınca tazminat alınabilir? Yeniden işe girenlere ikinci kez tazminat ödenir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için tazminat hakkı bulunuyor. Ancak bu avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa, burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.
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