Bugünkü
Takvim

3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor! başlangıcı hangi yıldan önce olmalıdır?

mevzuatımızda, eski adıyla 'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. İş hayatında 3600 prim gününü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor. Peki başlangıcı hangi yıldan önce olmalıdır? Kaç yıl çalışınca tazminat alınabilir? Yeniden işe girenlere ikinci kez tazminat ödenir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Sosyal güvenlik mevzuatımızda, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için tazminat hakkı bulunuyor. Ancak bu avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa, burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor! Sigorta başlangıcı hangi yıldan önce olmalıdır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri