Dolarda satışa geçtik

Enflasyondaki düşüş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ekonomiye duyulan güvendeki artış döviz hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. Ekonomi yönetiminin dolarizazyonu önlemek için aldığı tedbirlerle birlikte kamu bankaları öncülüğünde başlatılan TL mevduata geçişi özendirici yeni ürünler, döviz hesaplarında satışı artırdı. BDDK verilerine göre 8 Ağustos 2019'da 218 milyar 353 milyon dolar olan döviz hesaplarının toplam büyüklüğü, 23 Ağustos itibarıyla 3 milyar 922 milyon dolar azalarak 214 milyar 431 milyon dolara indi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 728 milyon dolar azalarak 135 milyar dolara inerken, şirketler 3.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
- Ekonomi
- 01.09.2019
- Gazete
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