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Dolarda satışa geçtik

Enflasyondaki düşüş, 'nın indirimi ve ekonomiye duyulan güvendeki artış hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. Ekonomi yönetiminin dolarizazyonu önlemek için aldığı tedbirlerle birlikte kamu ları öncülüğünde başlatılan TL mevduata geçişi özendirici yeni ürünler, döviz hesaplarında satışı artırdı. verilerine göre 8 Ağustos 2019'da 218 milyar 353 milyon dolar olan döviz hesaplarının toplam büyüklüğü, itibarıyla 3 milyar 922 milyon dolar azalarak 214 milyar 431 milyon dolara indi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 728 milyon dolar azalarak 135 milyar dolara inerken, şirketler 3.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Dolarda satışa geçtik
Enflasyondaki düşüş, 'nın indirimi ve ekonomiye duyulan güvendeki artış hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. Ekonomi yönetiminin dolarizazyonu önlemek için aldığı tedbirlerle birlikte kamu ları öncülüğünde başlatılan TL mevduata geçişi özendirici yeni ürünler, döviz hesaplarında satışı artırdı. BDDK verilerine göre 8 Ağustos 2019'da 218 milyar 353 milyon dolar olan döviz hesaplarının toplam büyüklüğü, itibarıyla 3 milyar 922 milyon dolar azalarak 214 milyar 431 milyon dolara indi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 728 milyon dolar azalarak 135 milyar dolara inerken, şirketler 3.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

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