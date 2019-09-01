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1 milyar dolarlık av

Balıkçılıkta avlanma sezonu gece yarısından itibaren başladı. Sektör temsilcileri bu yıl hamsinin bol olacağını palamutun ise geçen yıllara göre daha az olacağını kaydetti. Sektörün ta bu yıl 1 milyar doları aşacağını söyleyen ve İstanbul ve Başkan , geçen yıl su ürünleri ihracatının yüzde 12.5 artışla 958 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve sektörün her yıl ortalama yüzde 13 büyüdüğünü kaydetti. 'den en fazla alabalık, orkinos, çipura, levrek, somon ihraç edildiğini söyleyen Sagun, Avrupa'da tüketilen üç balıktan birinin Türkiye'den gittiğini söyledi. Sagun, "İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.

1 milyar dolarlık av
Balıkçılıkta avlanma sezonu gece yarısından itibaren başladı. Sektör temsilcileri bu yıl hamsinin bol olacağını palamutun ise geçen yıllara göre daha az olacağını kaydetti. Sektörün ta bu yıl 1 milyar doları aşacağını söyleyen ve İstanbul ve Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, geçen yıl su ürünleri ihracatının yüzde 12.5 artışla 958 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve sektörün her yıl ortalama yüzde 13 büyüdüğünü kaydetti. 'den en fazla alabalık, orkinos, çipura, levrek, somon ihraç edildiğini söyleyen Sagun, Avrupa'da tüketilen üç balıktan birinin Türkiye'den gittiğini söyledi. Sagun, "İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.



Başkan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Poyrazköy'de düzenlenen "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı"na katıldı. Azizler II Teknesi'ne binip balıkçılara başarılı bir sezon diledi.

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