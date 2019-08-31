Kamuya geçen taşeron işçi (4/D İşçiler) ilave tediye ödemeleri ne zaman? Belediye işçilerine kadro var mı? Yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu arada belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlar kadroya ne zaman geçeceklerini merak ediyor. Türk-İş ve Hak-İş Genel başkanları yaptıkları açıklamalarda taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilerin merak ettiği kadro konusunda son gelişme haberlerini yakından takip ediliyor. Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi? Taşerona kadro açıklaması son dakika, taşerona kadro belediye haberi. Toplu iş sözleşmesi son duruma ilişkin detaylar haberimizde.