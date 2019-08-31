Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.08.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 13:01

Kamuya geçen (4/D İşçiler) ilave tediye ödemeleri ne an? Belediye işçilerine kadro var mı?

ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra ekonomik şartları iyileşmeye devam ediyor. Taşeron işçiler şimdi ise özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. 2019 senesinde düşük maaş mı alan işçiler maaşlara farkının getirilmesini istiyor. Ayrıca kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Bu arada belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlar kadroya ne zaman geçeceklerini merak ediyor. Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi? Toplu iş sözleşmesi son duruma ilişkin detaylar haberimizde. İşte taşerondan kadroya geçenlerin ekonomik hakları yeni gelişmeler ve 4-D'li işçi 3.tediye ödeme ve maaş zammı ne kadar?

Kamuya geçen taşeron işçi (4/D İşçiler) ilave tediye ödemeleri ne zaman? Belediye işçilerine kadro var mı? Yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu arada belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlar kadroya ne zaman geçeceklerini merak ediyor. Türk-İş ve Hak-İş Genel başkanları yaptıkları açıklamalarda taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilerin merak ettiği kadro konusunda son gelişme haberlerini yakından takip ediliyor. Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi? Taşerona kadro açıklaması son dakika, taşerona kadro belediye haberi. Toplu iş sözleşmesi son duruma ilişkin detaylar haberimizde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKamuya geçen taşeron işçi (4/D İşçiler) ilave tediye ödemeleri ne zaman? Belediye işçilerine kadro var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri