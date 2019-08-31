2019 TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Kirada oturan vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında 2019 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu da bulunuyor. Peki 2019 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Bu arada Temmuz ayı itibari ile kira sözleşmesi tarihi sona eren ve yenilenen sözleşmelerde ev sahipleri en fazla yüzde 19,91 oranında zam yaparken karşılıklı anlaşma şartı ile daha düşük bir oranda zam yapılmasına da olanak sağlanacak.