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  • 31.08.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 10:51

Ev sahipleri Eylül ayında kiraya kaç para yapacak?

Kirada oturan vatandaşlar Eylül ayı TEFE kira artışı hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Temmuz'da 12 aylık TÜFE oranı 19,91 olmuştu. Açıklanan oranlara göre, ev sahipleri kiracılarına Ağustos ayında yüzde 19,88 oranından daha fazla yapamayacak. Peki, 2019 Eylül ayı ne zaman açıklanacak? 2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Yani kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Peki 2019 TEFE TÜFE açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2019 TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Kirada oturan vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında 2019 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu da bulunuyor. Peki 2019 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Bu arada Temmuz ayı itibari ile kira sözleşmesi tarihi sona eren ve yenilenen sözleşmelerde ev sahipleri en fazla yüzde 19,91 oranında zam yaparken karşılıklı anlaşma şartı ile daha düşük bir oranda zam yapılmasına da olanak sağlanacak.

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