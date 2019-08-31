"Ağustos enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu araştırılıyordu. Enflasyon oranı ve TEFE TÜFE ile ilgi TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.