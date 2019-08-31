"Ağustos enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu araştırılıyordu. Enflasyon oranı ve TEFE TÜFE ile ilgi TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.
2019 Ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Enflasyon nasıl hesaplanır? TÜİK TEFE TÜFE nedir?
Ağustos enflasyon oranı merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanmıştı. Aylık yüzde 1,36 yıllık bazda ise yüzde 16,65 olmuştu. Şimdi ise 2019 Ağustos ayı enflasyon oranı ve beklentisi merak ediliyor. Enflasyon ise şu şekilde hesaplanıyor. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yer fiyat değişiminin saptanması için inceleniyor ve enflasyon hesaplaması yapılıyor.
- Taşeron işçinin ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- Maaşlara zam! O yasa çıkacak mı?
- Memura 466 lira verilecek!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.