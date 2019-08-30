TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahihi yapmaya devam ediyor. TOKİ'den yeni projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda
26 ilde 2 bin 395 konut açık satışa çıktı. 345 lira taksitle ev almak artık mümkün oldu. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. Bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.
TOKİ dar gelirliye ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ'den 15-20 yıl vade ile 345 lira taksitle evler!
TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara ailelere büyük müjde geldi. Dar gelirliler için yeni projeler açıklandı. Ev alma şartlarını haberimizde verdik. TOKİ evleri ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır.
TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahihi yapmaya devam ediyor. TOKİ'den yeni projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda
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