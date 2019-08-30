TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahihi yapmaya devam ediyor. TOKİ'den yeni projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda

26 ilde 2 bin 395 konut açık satışa çıktı. 345 lira taksitle ev almak artık mümkün oldu. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. Bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.