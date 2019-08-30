Eylül ayı için TOKİ'den ucuz konut ilanları yayınlandı. TOKİ 306 liradan başlayan taksitler ile evleri satışa sundu. Bu konutlar için son başvuru tarihi de 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.