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Masraf zili çaldı! masrafı en az 700 lira

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala veliler çocuklarını okula hazırlamak için alışverişe koştu. Forma ve kırtasiye ihtiyaçları ile bir çocuğun okula başlama masrafı en az 700 lira oldu. Özel okuldaki velinin faturası ise 8 bin liraya kadar çıktı.

Masraf zili çaldı
2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı; veliler çocuklarını okula hazırlamak için alışverişe koştu. Forma, çanta, defter, ayakkabı alışverişleriyle giyim ve kırtasiye sektörleri hareketlendi. Velinin de fiyat artışları ile bütçesi sarsıldı. ne gelen en az yüzde 15 zam ile velinin minimum kırtasiye faturası 200 lira oldu. Okul kıyafetleri için de velinin faturası kalitesine göre 500 ile 2 bin lira arasında değişti. Forma ve kırtasiye ihtiyaçları ile bir çocuğun okula başlama masrafı en az 700 lira olarak ortaya çıktı. Bu fiyatlar, özel okulda çocuk okutan vatandaşların karşısına ise katlanarak çıktı. Kırtasiye ürünlerinde marka şartı koşan ın istediği kitap ve kırtasiye ürünlerinin ücreti 4 bin liraya kadar ulaştı. Özel okullarda ortalama forma masrafı da yıllık 2 bin 500 lira olurken, bu rakam kimi okullarda 4 bin lira olarak belirlendi.



ÖZEL FATURA
'da servis ücretlerine de yüzde 13 fiyat artışı geldi. Çocukların ulaşım masrafı kilometreye göre hostes ücreti ile birlikte aylık 328-787 liraya yükseldi. Özel okullarda ise fatura daha da arttı. Özel okul öğrencilerine daha yüksek tarife uygulayan servisçiler, velileri arayıp yüzde 68'lik zamlı fiyat çıkardı. 3-5 km mesafe için 667 lira istendi.





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