30 Ağustos 2019 gününe özel bankalar peş peşe indirimler yaparak başladı. Özel bankalarda en uygun konut kredisi veren banka unvanı bir kere daha el değiştirdi. İşte konut kredisi faiz indirimi son dakika haberleri! Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. NG Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39 seviyesinden yüzde 1.34 seviyesine çekti. ING Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranı! Konut kredisi faiz oranları düştü.