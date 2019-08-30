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  • 31.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 09:18

Bank, Garanti sı, , ! Konut kredisi oranı! Kredi indirim furyası başladı!

31 Ağustos 2019 gününe özel lar peş peşe indirimler yaparak başladı. Özel bankalarda en uygun konut kredisi veren banka unvanı bir kere daha el değiştirdi. İşte konut kredisi indirimi son dakika haberleri! Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. NG kredisi faiz oranı yüzde 1.39 seviyesinden yüzde 1.34 seviyesine çekti. Bank, , , ! Konut kredisi faiz oranı! Konut kredisi faiz oranları düştü.

Özel bankalarda faiz indirimi yarışı başladı. Kamu bankalarının faiz indirimi kararından sonra bankalar arasında yarış devam ediyor. Şuan en uygun kredi veren banka ING Bank oldu. ING Bank faizi 1,39 olarak açıkladı. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. İşte Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranları ve tüm detayları

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