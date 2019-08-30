Özel bankalarda faiz indirimi yarışı başladı. Kamu bankalarının faiz indirimi kararından sonra bankalar arasında yarış devam ediyor. Şuan en uygun kredi veren banka ING Bank oldu. ING Bank faizi 1,39 olarak açıkladı. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. İşte Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranları ve tüm detayları