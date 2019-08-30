Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, evde bakım için de maddi destek veriliyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı sağlanıyor. Bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları; yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL olarak ödeniyor. Yaşlı ve engelli aylıkları başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakfına yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesinde, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınıyor.