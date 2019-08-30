Asgari Ücret - 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına ne zaman başlayacak? Asgari ücret için nihai karar ne zaman verilecek? Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak.