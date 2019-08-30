Sağlık Bakanlığı yeni atamalar için düğmeye bastı. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamasını önceki gün gerçekleştiren Bakanlık, şimdi de 9 bin 576 doktor alımı için düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Eylül'de 9 bin 576 tabip ataması yapılacağını söyledi. Bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını belirten Koca, şunları kaydetti: "Dün yayımlanan ilanımızla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri 11 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek."
- Ekonomi
- 30.08.2019
- Gazete
9.576 doktor alınacak
12 bin sağlık personeli alımını, 9 bin 576 doktor ataması izleyecek. Bakan Koca, boş kadrolara yapılacak atama için kuraların 11 Eylül’de çekileceğini söyledi.
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