30 Ağustos SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? İntibak zammı nedir, kaç para? 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Tasarı kabul edilirse, maaşlar 60 ila 550 liralık artacak. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor.