30 Ağustos SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? İntibak zammı nedir, kaç para? 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Tasarı kabul edilirse, maaşlar 60 ila 550 liralık artacak. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor.
30 Ağustos SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? İntibak zammı nedir, kaç para?
SGK SSK ve Bağkur emeklisinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bu bağlamda intibak yasasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı intibak zammına çevrilmiş durumda. Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Peki İntibak zammı nedir, kaç para olacak? İşte tüm detaylar
- Dikkat! Paranızı geri almanız için son tarih 2 Eylül
- ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret
- SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.