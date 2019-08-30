30 Ağustos dolar son dakika: Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 5,83 civarında seyir ediyor. Peki bugün euro ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Bugün, yurtiçinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile temuz ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8510 seviyesinin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti. ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL'de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47'ye kadar yükselmiş ancak burada kalıcı olmamıştı. Euro ve dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte döviz kuru son durum