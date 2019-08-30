Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, aylık 2 bin 660 dolardan başlayan maaş ile Türkiye'de kadın kabin memuru alımlarına devam ediyor. Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 7 Eylül günü saat 09.00'da Ankara Sheraton Hotel Convention Center'da, 9 Eylül günü saat 09.00'da İzmir Mövenpick Hotel'de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek. Kabin memuru olmayı hedefleyen adaylar işe alma süreci hakkında bilgi edinip, Dubai'de yaşam ve iş hayatının nasıl olduğu hakkında bilgilendirilecek.
- Ekonomi
- 30.08.2019
- Gazete
2.660 dolar maaşla hostes aranıyor
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, aylık 2 bin 660 dolardan başlayan maaş ile Türkiye'de kadın kabin memuru alımlarına devam ediyor. Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 7 Eylül günü saat 09.00'da Ankara Sheraton Hotel Convention Center'da, 9 Eylül günü saat 09.00'da İzmir Mövenpick Hotel'de olmak üzere iki görüşme günü düzenleyecek.
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