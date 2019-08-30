Asgari Ücret - 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı şimdiden merak edilmeye başlandı. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan vardır. Bu anlamda 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 31 Mart belediye seçimleri sürecinde asgari ücret görüşmeleri yapılmıştı. Aralık ayının ilk günlerinde süregelen ve son haftasında nihayetlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu. Peki 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar