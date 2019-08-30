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  • 31.08.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 09:24

2020'de mı kaç para olacak? ı? İşte görüşme tarihi

- Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Peki 2020 asgari ücret görüşmeleri ne an başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak?

Asgari Ücret - 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı şimdiden merak edilmeye başlandı. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretli çalışan vardır. Bu anlamda 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 31 Mart belediye seçimleri sürecinde asgari ücret görüşmeleri yapılmıştı. Aralık ayının ilk günlerinde süregelen ve son haftasında nihayetlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu. Peki 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar

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