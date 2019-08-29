Hakem kurulunun belirlediği zam oranıyla en düşük emekli memur ayığı 2 bin 623 lira, en düşük memur maaşı da 3 bin 782 lira olacak. Hakem kurulu memur maaşları için zam oranını belirledi. En düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak. Zam oranları sonrasında memurların en çok merak ettiği ise maaşım ne kadar olacak sorusu. Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.