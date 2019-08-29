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  • 29.08.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 11:53

ile ü sorgulama nasıl yapılır? ?

ile ü sorgulama işlemlerinizi e-Devlet platformu üzerinden tek tıkla kolayca yapabilirsiniz! Yapacağınız TC ile SGK işlemi ile işe giriş çıkış tarihlerinizi, yatırılan prim tutarlarınızı ve diğer tüm bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama belgesinin çıktısını kolayca alabilir, istenilen kurum veya kuruluşlara takdim edebilirsiniz. SGK hizmet dökümünün nerelerde kullanılacağını inceleyin.

TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kayıtlı olan bir vatandaşın çalışma özgeçmişini gösteren belgeye SGK Hizmet Dökümü denir. Çalışma hayatında oldukça önemli bir yeri olan SGK hizmet dökümünde, kişinin tüm sigortalık bilgileri yer alır. Bu bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz. SGK hizmet dökümü almanın iki yolu vardır. Bunlardan birincisi ve en pratiği, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulamadır. İkincisi ise kimlik kartı ile herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne gidip gişe memuru vasıtasıyla yapılan sorgulamadır. Bu yöntem meşakkatli bir yoldur ve günümüzde pek tercih edilmemektedir.

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