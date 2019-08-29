kyk.gsb.gov.tr: 2019 -2020 KYK yurt kayıt başvuru belgeleri ve evrakları nelerdir? KYK yurt kayıtları e-devlet'ten nasıl yapılacak? KYK yurtlarında yatak kapasitesi 671 bin 508. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek. Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak. KYK yurt başvuru sonuçları 2019! Üniversite eğitimen farklı bir ilde devam edecek öğrenciler KYK yurt sonuçlarını bekliyorlar.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi öğrenciler sonuç sayfasına yöneldiler.