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  • 29.08.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 10:04

Uzman erbaş, alımı ve ne zaman yapılacak?

Güncel uzman erbaş, ve alım ilanları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda () bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl belirli tarihler arasında personel alımı yapılmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce kişi MSB tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Peki, şu anda komutanlık tarafından yayımlanan güncel ilanlar var mı? Son olarak uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bu arada MSB uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir.

Uzman erbaş, uzman onbaşı alımı ne zaman yapılacak?

Hayalindeki mesleği icra etmek yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Komutanlık bünyesinde yapılacak olan alımlar merakla bekleniyor. Özellikle uzman erbaş alımı başvuruları merak ediliyor. Peki, KKK uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Güncel uzman erbaş alımı ilanları nelerdir? Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır.

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