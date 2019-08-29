Hayalindeki mesleği icra etmek yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Komutanlık bünyesinde yapılacak olan alımlar merakla bekleniyor. Özellikle uzman erbaş alımı başvuruları merak ediliyor. Peki, KKK uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Güncel uzman erbaş alımı ilanları nelerdir? Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır.