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Part-time çalışanların sosyal güvenceye erişimi artırılacak. Kamu çalışanlarına söz konusu olabilecek.

Evde çalışma izni geliyor
Hükümet, parttime çalışanların sosyal güvenlik, yıllık izin, tazminat gibi haklarını güvenceye almak için 4 önemli adım daha atıyor. İş mevzuatı, dijital teknolojilerdeki yeni meslek ve iş yapış biçimleri dikkate alınarak farklı esnek çalışma biçimlerini içerecek şekilde değiştirilecek. Piyasanın ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak için gerekli değişiklik yapılacak. Tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık kampanyası başlatılacak.

YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
çalışma koşulları da çalışanların ihtiyaç, tercihlerine göre yeniden yapılandırılacak. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan çalışanlara evde çalışma izni verilebilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, Avrupa'daki gibi alabilecek.

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